Ostia, uomo minaccia di far esplodere bombola di gas (Di martedì 18 agosto 2020) Momenti di tensione in una palazzina di Ostia. Un uomo con problemi psichici minaccia di far esplodere una bombola di gas: in corso le trattativa per far desistere il soggetto. Mattinata di tensione e paura in una palazzina di Ostia. Nel comune in provincia di Roma, infatti, da stamani alle nove sono in corso le trattative con un uomo di 59 anni che sta minacciando di far esplodere una bombola di gas situata nell’edificio. Il palazzo è stato prontamente evacuato e attualmente il solo uomo si troverebbe al suo interno. Il soggetto in questione soffre di problemi psichici e da tempo è in cura presso un centro di igiene mentale della zona. Le forze dell’ordine stanno cercando in ... Leggi su bloglive

CasilinaNews : Ostia, uomo si barrica in casa e minaccia di farla saltare in aria con una bombola di gas: ecco cosa sta succedendo… - valentinadigrav : RT @Corriere: Uomo minaccia di farsi esplodere: barricato in casa con una bombola di gas | Diretta - GIUSPEDU : RT @Corriere: Uomo minaccia di farsi esplodere: barricato in casa con una bombola di gas | Diretta - Corriere : Uomo minaccia di farsi esplodere: barricato in casa con una bombola di gas | Diretta - Corriere : Uomo minaccia di farsi esplodere: barricato in casa con una bombola di gas | Diretta -