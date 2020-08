Ostia, barricato da ore in casa minaccia di farsi esplodere: bloccato dalle forze speciali (Di martedì 18 agosto 2020) Paura a Ostia per quasi 10 ore: poi un blitz delle forze speciali mette fine all'incubo. È un 59enne italiano già noto alle forze dell'ordine e in cura al Centro di igiene mentale l'uomo che da questa ... Leggi su leggo

MediasetTgcom24 : Ostia, barricato in casa minaccia di farsi esplodere: evacuato palazzo #ostia - rep_roma : Ostia, nove ore di paura a Ostia: barricato in casa minaccia di fare esplodere bombola di gas: palazzine evacuate.… - leggoit : Ostia, uomo barricato in casa minaccia: «Faccio saltare tutto» - MassimoChiaram7 : RT @repubblica: Minaccia di far esplodere bombola di gas: panico e urla nel condominio - repubblica : Minaccia di far esplodere bombola di gas: panico e urla nel condominio -