Osimhen, l'intermediario: "Pronto per il ritiro, il Napoli ha fatto un investimento importante" (Di martedì 18 agosto 2020) Andrea D'Amico, intermediario che si è occupato anche dell'affare Osimhen-Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli: "Gli introiti della Champions sono importanti, il Napoli ha fatto un investimento importante anche per il futur ... Leggi su tuttonapoli

Spazio_Napoli : - tuttonapoli : Osimhen, l'intermediario: 'Victor è pronto per il ritiro! Il Napoli ha fatto un investimento importante' - infoitsport : Osimhen, l'intermediario: ''Operazione complessa, vi dico chi l'ha voluto al Napoli'' - infoitsport : Osimhen, l'intermediario: 'Lo ha voluto Gattuso, vi spiego' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'INTERMEDIARIO - D'Amico: 'Il Napoli ha bruciato la concorrenza per Osimhen, il suo valore può crescere in futuro' htt… -