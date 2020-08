Orrore a Lignano: pubblicate le foto e i nomi degli stupratori (Di mercoledì 19 agosto 2020) Ci segnalano i nostri contatti una condivisione ottenuta tagliando e cucendo due diversi articoli di giornale per illudere i rissosi da tastiera di avere in mano i nomi e i volti dei tre minorenni stranieri che a Lignano avrebbero stuprato una ragazzina di 15 anni in spiaggia. Condivisione che naturalmente danneggia profondamente la reputazione del quotidiano, il Secolo di Italia, dal quale è prelevato il titolo per creare l’inganno. Infatti la deontologia giornalistica vieta esplicitamente di diffondere i nomi e i volti di minorenni coinvolti in fattispecie delittuose. Chi ha assemblato questa condivisione ha palesemente accusato di un reato il Secolo di Italia, testata ligia alle leggi dello Stato e assolutamente non responsabile del dolo dei “furbetti del copia e incolla” Su perbenisti, inginocchiatevi anche ... Leggi su bufale

Gli investigatori – hanno lavorato al caso gli agenti della Squadra mobile e del Commissariato di Lignano – sono venuti ... è terribile e ci riempie di orrore e di tristezza.

Tunisino la rapisce e la violenta: notte dell'orrore a Venezia

Solo ieri la notizia che, sempre la notte di Ferragosto, una ragazzina di 15 anni è stata violentata sulla spiaggia di Lignano Sabbiadoro da tre extracomunitari minorenni, due albanesi e un egiziano.

