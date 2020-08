Ora il gioielliere rompe il silenzio: "Lady Diana e Dodi volevano annunciare il fidanzamento" - (Di martedì 18 agosto 2020) Francesca Rossi A pochi giorni dall’anniversario della morte di Lady Diana, il gioielliere Alberto Repossi racconta la sua versione su uno dei misteri che ancora avvolgono la fine della principessa del Galles A quasi 23 anni dalla scomparsa di Lady Diana sono ancora tanti gli enigmi da risolvere. Misteri legati ai suoi ultimi giorni, alle presunte scelte fatte dalla principessa del Galles, alle sue parole, alle sue intenzioni. Ce n’è uno in particolare che ancora non ha trovato una soluzione: dove è andato a finire l’anello di fidanzamento che, stando alle indiscrezioni, Dodi al-Fayed avrebbe regalato a Lady Diana? Questo gioiello esiste davvero? Stando alla ricostruzione dei fatti del ... Leggi su ilgiornale

