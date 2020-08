«Onward – Oltre la magia»: com’è il nuovo film Disney, tra buoni sentimenti e qualche lacrima (Di martedì 18 agosto 2020) Ce n’è voluto di tempo prima che Onward – Oltre la magia, il nuovo film Disney Pixar, arrivasse in Italia. Sarebbe dovuto uscire al cinema il 5 marzo, salvo poi slittare al 16 aprile, al 22 luglio e, infine, al 19 agosto, la data definitiva, stabilita con la speranza che il pubblico possa pian piano tornare in sala a seguito dell’emergenza. Uno dei temi fondamentali del film è, dopotutto, il senso di mancanza che spesso colpisce gli adolescenti nella fase più delicata della loro vita, un argomento sul quale la Disney ha deciso di concentrarsi molto negli ultimi anni, indagando l’atarassia dei sentimenti in Inside Out e il rapporto in sospeso con la morte e la scoperta delle proprie origini in Coco. Onward riprende il medesimo filone rielaborandolo in una veste nuova. https://www.youtube.com/watch?v=TxMLNzpn66o Leggi su vanityfair

