Omicidio Hariri, la sentenza del tribunale per il Libano: «Nessuna prova del coinvolgimento di Hezbollah» (Di martedì 18 agosto 2020) A 15 anni dall’Omicidio del primo ministro libanese Rafiq Hariri, il tribunale speciale per il Libano – la corte internazionale, con sede all’Aia, in Olanda – ha stabilito che non esistono evidenze del coinvolgimento di Hezbollah. Il verdetto arriva a due settimane di distanza dalle esplosioni nel porto di Beirut che hanno causato almeno 178 vittime e oltre 6.500 feriti. «La Siria ed Hezbollah potevano avere motivi per eliminare Hariri e alcuni dei suoi alleati politici, tuttavia non ci sono prove di qualsiasi coinvolgimento della leadership di Hezbollah nell’Omicidio del signor Hariri e non ci sono prove dirette di un ... Leggi su open.online

