Omicidio Hariri | la sentenza del tribunale dell’Aia | condannato un membro di Hezbollah

A 15 anni dall'assassinio del primo ministro libanese Rafiq Hariri, il tribunale speciale per il Libano – la corte internazionale, con sede all'Aia, in Olanda – ha giudicato colpevole Salim Ayash, membro di Hezbollah, principale imputato per l'attentato nel quale il 14 febbraio 2005 fu ucciso Hariri. Gli altri tre imputati sono stati giudicati non colpevoli. La sentenza arriva dopo che in mattinata il tribunale leggendo la sentenza di oltre 2.600 pagine aveva riferito che non esistono evidenze del coinvolgimento del movimento libanese Hezbollah. Il verdetto arriva in un momento critico per il Paese, a due settimane di distanza dalle esplosioni nel porto di Beirut che hanno causato almeno 178 vittime e ...

