Oggi è un altro Giorno, Serena Bortone lancia la sfida: «Sono la persona giusta al posto giusto» (Di martedì 18 agosto 2020) Serena Bortone L’esordio di Serena Bortone su Rai 1 si avvicina. Da lunedì 7 settembre condurrà alle 14.00 Oggi è un altro Giorno, appuntamento quotidiano tra informazione, politica e storie di persone comuni, in un racconto giornalistico che sarà – fatto salvo per E’ Sempre MezzoGiorno di Antonella Clerici e Il Paradiso delle Signore – il leitmotiv del daytime della rete ammiraglia nella stagione 2020/21. In questo scenario, più pericoloso che coraggioso, si muoverà l’ex volto di Agorà: “Il direttore Stefano Coletta, che è uno dei più grandi conoscitori della tv, non mi avrebbe mai chiamata se non fosse certo che Sono la ... Leggi su davidemaggio

NicolaPorro : La difesa delle #discoteche è un principio di #libertà. La strumentalizzazione della storia della bambina di 5 anni… - Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ #Discoteche, i 4 punti deboli (logici, giuridici, politici) dell’ordinanza di Speranza.… - Agenzia_Ansa : Al via la riunione in videoconferenza tra #governo e #regioni per fare il punto tra l'altro sulla questione… - VolpiPvolpi99 : RT @mdimagritt: Oggi profluvio di sociologi, giuristi e soprattutto *economisti* che si preoccupano per presidi, ragazzi e genitori. Non un… - Daviderel4 : RT @carlaruocco1: Oggi, dalle 17.15, sarò in onda su @SkyTG24. Parleremo di temi economici, di #dlagosto, del lavoro che svolgerà la Commis… -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi altro Atalanta, si avvicina Vojvoda dello Standard Liegi. Oggi altro contatto per il kosovaro TUTTO mercato WEB Frana in Valmalenco: fuori pericolo il piccolo Leo, nel giorno dell'addio ai genitori

Oggi a Comabbio, in provincia di Varese, sono in programma i funerali dei genitori di Leo, mentre l'altro giorno si sono svolti a Besnate quelli della ragazzina. Esequie effettuate una volta fatte le ...

Michelle Obama alla convention demolisce Trump: non è in grado di governare l'America

Oggi dobbiamo contare più di 160 mila morti ... Ha perso sua moglie e sua figlia e poi ancora un altro figlio. Sa come si mette insieme una squadra di talenti e come guidarli. Seguirà i suggerimenti ...

Oggi a Comabbio, in provincia di Varese, sono in programma i funerali dei genitori di Leo, mentre l'altro giorno si sono svolti a Besnate quelli della ragazzina. Esequie effettuate una volta fatte le ...Oggi dobbiamo contare più di 160 mila morti ... Ha perso sua moglie e sua figlia e poi ancora un altro figlio. Sa come si mette insieme una squadra di talenti e come guidarli. Seguirà i suggerimenti ...