Oggi è la festa dell’Apparizione Borgo Santa Caterina, la diretta tv (Di martedì 18 agosto 2020) Una serie di celebrazioni dal mattino e poi la sera alle 20,45 il rosario di affidamento della città all’Addolorata guidato dal vescovo e trasmesso in diretta, così come la Messa, da Bergamo Tv e sul nostro sito. Leggi su ecodibergamo

comunevenezia : ??#FestaSanRocco?? | Si rinnova oggi, 16 agosto, la Festa di San Rocco, copatrono di Venezia Il tradizionale rito d… - robersperanza : In questa giornata di festa un pensiero speciale a chi oggi non si può fermare perché si prende cura della salute d… - Antonio_Tajani : Cari amici, ricordiamo le radici cristiane di questo giorno di festa. Oggi si celebra la solennità dell’Assunzione… - gioggsan : A una festa in Sardegna sono stati rilevati vari contagi. Ieri Repubblica ha scritto che sono persone dei 'quartie… - isetta87 : Oggi #18agosto è la festa di #SantElena. #Buononomastico a me e a tutte le #Elena ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi festa Ferragosto: storia ed etimologia di una festa, dall'imperatore Augusto ad oggi AGI - Agenzia Italia Coronavirus, a Roma 41 nuovi casi: sono 51 in totale nel Lazio. I dati Asl del 17 agosto

Sono 41 i nuovi casi di coronavirus a Roma e dieci nella provincia della Capitale. Dei 51 contagi nel Lazio nelle ultime 24 ore, la metà è di importazione: sei i casi di rientro dalla Sardegna con lin ...

Coronavirus, 3.015 nuovi casi in Francia: si teme seconda ondata epidemica

In Francia il forte rimbalzo di casi di Covid e il costante aumento di pazienti in terapia intensiva fanno temere una prossima seconda ondata epidemica e accrescono la pressione sul governo del presid ...

Sono 41 i nuovi casi di coronavirus a Roma e dieci nella provincia della Capitale. Dei 51 contagi nel Lazio nelle ultime 24 ore, la metà è di importazione: sei i casi di rientro dalla Sardegna con lin ...In Francia il forte rimbalzo di casi di Covid e il costante aumento di pazienti in terapia intensiva fanno temere una prossima seconda ondata epidemica e accrescono la pressione sul governo del presid ...