Oggi 18 agosto si festeggia Sant’Elena Imperatrice (Di martedì 18 agosto 2020) Il 18 agosto è il giorno in cui la chiesa cattolica festeggia Santa Elena Imperatrice, madre di Costantino. Il 18 agosto è il giorno in cui la chiesa cattolica festeggia Santa Elena Imperatrice. Flavia Giulia Elena è stata Augusta dell’Impero romano, moglie dell’imperatore Costanzo Cloro e madre dell’imperatore Costantino I. I dati biografici su di … Leggi su 2anews

Internazionale : Il corpo di Matteotti fu ritrovato il 16 agosto 1924, ridotto malissimo, in un bosco vicino a Roma. Oggi il suo fan… - ilfoglio_it : La vignetta di @makkox di oggi. Tutte le altre le trovate qui - DarioNardella : A #Firenze la cultura non si ferma. Il Giardino di Boboli ospiterà in sicurezza il @NGF_Firenze dal 26 al 29 agos… - castell32082033 : RT @ilfoglio_it: La vignetta di @makkox di oggi. Tutte le altre le trovate qui - nigrizia : Oggi parliamo di manifestazioni represse dalla polizia in Sudan, della condanna al carcere per il figlio dell'ex pr… -