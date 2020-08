Nuovo colpo in casa Agostino Lettieri Five Soccer: c’è il sì di Giannicola Luciano (Di martedì 18 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSolofra (Av) – L’Agostino Lettieri Five Soccer Solofra comunica di aver raggiunto l’accordo con Giannicola Luciano. Laterale sinistro classe 2001, muove i primi passi nel mondo del calcio a cinque con la società conciaria mettendosi in evidenza. Un’opportunità ben sfruttata dal calcettista solofrano che riceve la chiamata della Feldi Eboli entrando a far parte delle squadre under 17 e under 19 del sodalizio salernitano avendo, al tempo stesso, l’opportunità di allenarsi con la prima squadra militante in serie A. “Contentissimo di tornare e ritrovare una società ancora più ambiziosa e con grandi progetti. – spiega Luciano – Credo che la squadra possa e debba ... Leggi su anteprima24

StoriaAmore79 : Juventus, clamorosa bomba di mercato: “Pirlo scippa il giocatore alla Lazio?!” NUOVO COLPO?… - 17_Peppe : RT @snuffle_21: Io mi ricordo di voi quando facevate la morale su tutto. Silva alla lazio Grande colpo Tare è uno serio, mica giuntoli La… - infoitsport : Clamoroso colpo di scena: David Silva è un nuovo giocatore del Real Sociedad - CozAndrea : RT @snuffle_21: Io mi ricordo di voi quando facevate la morale su tutto. Silva alla lazio Grande colpo Tare è uno serio, mica giuntoli La… - laziopress : Clamoroso colpo di scena: David Silva è un nuovo giocatore del Real Sociedad -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo colpo Un gioiello per la Schiavon Ponzano: il nuovo colpo societario è Francesca Leonardi TrevisoToday Ultime notizie/ Oggi ultim’ora coronavirus: discoteche, gestori fanno ricorso al Tar

Ultime notizie di oggi, lunedì 17 agosto 2020: discoteche chiuse dal Governo, i gestori fanno ricorso al Tar contro l’ordinanza Speranza A 24 ore dall’ordinanza approvata dal Governo che impone la chi ...

Calciomercato Juventus, Koeman ‘chiama’ de Ligt al Barça | Scambio shock

Il nuovo allenatore del Barcellona sarà Ronald Koeman ... Il Barcellona potrebbe offrire alla Juventus uno scambio con Griezmann, cioè il grande colpo della scorsa campagna acquisti blaugrana.

Ultime notizie di oggi, lunedì 17 agosto 2020: discoteche chiuse dal Governo, i gestori fanno ricorso al Tar contro l’ordinanza Speranza A 24 ore dall’ordinanza approvata dal Governo che impone la chi ...Il nuovo allenatore del Barcellona sarà Ronald Koeman ... Il Barcellona potrebbe offrire alla Juventus uno scambio con Griezmann, cioè il grande colpo della scorsa campagna acquisti blaugrana.