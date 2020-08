Nuovo caso di coronavirus alla Maddalena: 450 persone bloccate (Di martedì 18 agosto 2020) Un dipendente di un resort alla Maddalena, in Sardegna, è risultato positivo al coronavirus. 450 persone in attesa del tampone. Un Nuovo caso di coronavirus ha scosso l’arcipelago della Maddalena in Sardegna. Un dipendente di un resort infatti è risultato positivo al coronavirus e al momento è ricoverato in ospedale a Sassari. Le misure di profilassi hanno portato all’isolamento fiduciario per 450 persone, cioè tutti gli ospiti e i dipendenti della struttura. Due turisti hanno tentato di fuggire prendendo un taxi a Palau per raggiungere l’aeroporto di Olbia, ma le forze dell’ordine li hanno fermati. Tutte le persone coinvolte dal piano di profilassi ... Leggi su bloglive

Rinaldi_euro : Giovedì 20 sera ad Andora (SV) per parlare del nuovo libro di ?@LucianoBarraCar? “LO STRANO CASO ITALIA” - IlContiAndrea : Dopo #Ferragosto tutti magicamente anti #Covid_19 e #discoteche E che caso! - antokrux : scusate ma ci siamo per caso dimenticati che la pietra di sanctum è stata distrutta??? Come cazzo faranno a tornare… - cagliaripad : In Sardegna senza attendere l’esito del tampone, nuovo caso di Covid a Santa Teresa - _Tsubasala_ : 'un nuovo caso positivo in isolamento domiciliare' sperando che la persona in questione ci rimanga, visto che il ge… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo caso Santa Teresa, nuovo caso di Covid: è un turista lombardo, positivo prima di arrivare in Sardegna La Nuova Sardegna Calciomercato Juventus, clamoroso Icardi | “Disposto a tutto!”

In caso di cessione in Serie A ... La telenovela fra la Juventus e Icardi potrebbe vivere un nuovo capitolo. Secondo quanto rivelato dal giornalista Luca Momblano: “Icardi vuole il bianconero e ...

Annunciata l’edizione fisica di Oddworld: Soulstorm!

Mostrato con un trailer di gameplay durante il chiacchieratissimo evento, abbiamo potuto vedere in azione il nuovo capitolo di Oddworld con un ... da schiavo a eroe per caso, fino a diventare il ...

In caso di cessione in Serie A ... La telenovela fra la Juventus e Icardi potrebbe vivere un nuovo capitolo. Secondo quanto rivelato dal giornalista Luca Momblano: “Icardi vuole il bianconero e ...Mostrato con un trailer di gameplay durante il chiacchieratissimo evento, abbiamo potuto vedere in azione il nuovo capitolo di Oddworld con un ... da schiavo a eroe per caso, fino a diventare il ...