Nuoto – Paltrinieri show anche nel fondo: sua la 10km maschile dei campionati italiani open (Di martedì 18 agosto 2020) Un 2020 di fuoco per Gregorio Paltrinieri: al rientro in gara dopo il lockdown, il campione italiano di Nuoto sta facendo faville. Non solo risultati da record in piscina, con le vittorie nei 1500 e negli 800 al Settecolli: Paltrinieri ha conquistato oggi la vittoria nella 10km maschile dei campionati italiani open a Piombino. Paolo Bruno/Getty ImagesOttimo risultato per l’azzurro nel fondo, in ottica Olimpiadi. Paltrinieri si è lasciato alle spalle il francese Olivier ed il connazinale Acerenza. “Sono contento di questo test, stiamo simulando l’Olimpiade e anche questa gara mi ha soddisfatto sia nei primi 4 giri che nel finale più sciolto. Il lavoro va nella ... Leggi su sportfair

