‘Notti d’estate a Latina Scalo’: venerdì 21 la prima manifestazione della Rassegna estiva 2020 (Di martedì 18 agosto 2020) Inizierà venerdì 21 agosto “Notti d’estate a Latina Scalo”, la prima manifestazione a prendere il via nell’ambito della “Rassegna estiva 2020” bandita con Avviso Pubblico dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Latina. Il programma di Latina Scalo è stato allestito dalla capofila “Luogo Arte Accademica Musicale” e dalle altre associazioni della rete “Cinema Enal – Insieme per Latina Scalo” e si terrà in concomitanza con i fine settimana in cui è stata istituita la ZTL allo Scalo, che rimarrà in vigore fino al 13 settembre. Concerti, mostre e spettacoli animeranno Latina ... Leggi su ilcorrieredellacitta

