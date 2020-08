Notizie del giorno – Problemi per Arthur, squadra in crisi economica, combine in una partita, morto ex portiere (Di martedì 18 agosto 2020) La sua avventura alla Juve deve ancora iniziare, eppure già Arthur ha fatto parlare troppo di sé, ma in negativo. Ultima disavventura del brasiliano è quella raccontata da ‘Diari de Girona‘: il centrocampista è stato trovato infatti positivo all’alcoltest dopo un piccolo incidente stradale a Palafrugell, nelle vicinanze di Girona, con la sua Ferrari. Il tasso alcolemico nel sangue era di 0,55 mg/litro contro il limite di 0,50. Quest’ultimo guaio va ad aggiungersi a quelli più recenti. Dai misteri (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO) E’ crisi nera per il Valencia. Gravi difficoltà economiche per i ‘Murcielagos’, che hanno già ceduto ai rivali del Villarreal due elementi molto importanti dell’organico come Coquelin e Parejo. Ma non è finita qui ... Leggi su calcioweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Notizie del L'attesa dell'Inter e le ultime di mercato: le notizie del giorno La Gazzetta dello Sport Cagliari, Kiril Despodov positivo al Coronavirus: il calciatore rossoblù è asintomatico

Kiril Despodov è risultato positivo al Covid-19. Gli esami medici sono stati effettuati in Bulgaria, dove l’attaccante sta trascorrendo le vacanze. Il calciatore, attualmente asintomatico, ha iniziato ...

Il Palazzo del Lavoro torna allo Stato e avrà un futuro: ecco com’è e come potrebbe diventare

Palazzo del Lavoro, il mastodontico edificio progettato Pier Luigi Nervi che sorge nell’area compresa tra via Ventimiglia e i corsi Maroncelli e Unità d’Italia, abbandonato da anni, diventa al 100% di ...

