Norme anti Covid-19: chiude Billionaire Porto Cervo – VIDEO (Di martedì 18 agosto 2020) Le Norme anti Covid-19 in Costa Smeralda sono troppo severe, chiude Billionaire Porto Cervo: “Impossibile andare avanti”. “Applicati divieti ancora più severi rispetto a quelli emanati dal governo nazionale”, per cui “abbiamo deciso che Billionaire Porto Cervo chiuderà a partire da oggi”, l’annuncio clamoroso è di Roberto Pretto, amministratore unico Billionaire. Le restrizioni del sindaco … L'articolo Norme anti Covid-19: chiude Billionaire Porto Cervo – VIDEO ... Leggi su viagginews

