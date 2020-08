Non solo politica: quante star della musica alla Convention democratica (Di martedì 18 agosto 2020) «Ci aiuteranno a raccontare la storia di dove siamo oggi come paese sotto la fallimentare leadership di Donald Trump» Leggi su media.tio.ch

borghi_claudio : E la BALLA del giorno spetta a Locatelli del CTS per cui solo il 3% dei contagi è riferibile ai migranti 'intesi co… - borghi_claudio : Oh è da quando ho letto sto tweet che sto cercando il nazista in casa. A questo punto i sospettati sono solo due, i… - matteosalvinimi : #Salvini: Il governo non può inseguire gli italiani e spalancare i porti ai clandestini. Solo ieri più di 400 sbarc… - Tigre_E632 : RT @manginobrioches: 'Io posso perdere solo se le elezioni sono truccate'. Ma queste parole di #Trump non le trovate allarmanti? - Marxtrixx : RT @GianpieroScanu: Io, nel @pdnetwork,un uomo solo al comando come @nzingaretti, non lo ricordo -

Ultime Notizie dalla rete : Non solo Cesare Romiti, manager, motivatore e non solo. Il ricordo sui social Formiche.net Zingaretti: “Su alleanze malizia e confusione”

Da una parte c’è il Mes, dall’altra le alleanze. Entrambi i temi dividono non solo l’alleanza stessa ma anche gli stessi equilibri interni sia nel partito democratico che nel movimento 5stelle. Sul ...

Coronavirus in un villaggio in Sardegna, 470 turisti in isolamento

Intanto ha emanato una nuova ordinanza: mascherina per chi passeggia in centro anche la mattina, non solo dopo le 18. Anche ad Arzachena, comune di riferimento della Costa Smeralda, ci sono nuove ...

Da una parte c’è il Mes, dall’altra le alleanze. Entrambi i temi dividono non solo l’alleanza stessa ma anche gli stessi equilibri interni sia nel partito democratico che nel movimento 5stelle. Sul ...Intanto ha emanato una nuova ordinanza: mascherina per chi passeggia in centro anche la mattina, non solo dopo le 18. Anche ad Arzachena, comune di riferimento della Costa Smeralda, ci sono nuove ...