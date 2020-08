“Non servono parole”, nuovo video di Christina Ivashina documenta le violenze subite dai manifestanti in Bielorussia (Di martedì 18 agosto 2020) In un video pubblicato sul canale Youtube e poi rilanciato sul portale Tut.by con il titolo “Non servono parole”, la videomaker bielorussa Christina Ivashina mostra le violenze subite dai manifestanti. Donne e uomini. Giovani scesi in piazza per manifestare contro Aleksandr Lukashenko che ha vinto le elezioni dello scorso nove agosto con l’80 per cento dei consensi. Il sospetto di manipolazioni e brogli ha spinto il popolo a riempire piazze e strade della capitale Minsk chiedendo l’annullamento delle elezioni e la fine delle violenze. “Ho incontrato diverse decine di vittime che hanno lasciato i centri di detenzione – spiega la videomaker -. Tante storie di dolore, umiliazioni, traumi ... Leggi su ilfattoquotidiano

