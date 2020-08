“Noi denunceremo”: divulgare il piano anti-pandemia dell’Italia (Di martedì 18 agosto 2020) L’associazione dei parenti delle vittime del Covid-19 “Noi denunceremo” chiede chiarezza: le 35mila vittime italiane sono dovute, almeno in parte, all’assenza di un piano nazionale anti-pandemico? Se così fosse, il governo dovrebbe risponderne anche in sede giudiziaria. Uno studio dell’ex-generale Pier Paolo Lunelli e un rapporto dell’Oms farebbero pensare che l’ultimo aggiornamento del piano risalga al lontano 2006 e sia ormai inutilizzabile. In aprile, parlando al Corriere della Sera, il direttore Generale del ministero della salute aveva menzionato un piano … Continua L'articolo “Noi denunceremo”: divulgare il piano anti-pandemia dell’Italia proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

