"Noi Campani", a Limatola pronta la nuova sede dei mastelliani. Noi Campani" scalda i motori anche a Limatola. Il locale riferimento dei mastelliani, infatti, si appresta ad inaugurare la sede cittadina. A renderlo noto sono il Segretario ed il Presidente di "Noi Campani Limatola", rispettivamente Giuseppe Fasulo e Pasquale D'Agnese. "Crediamo in questo progetto politico – hanno fatto presente i due – che nasce dalla esigenza di interpretare le istanze del territorio. La storia di Clemente Mastella si è costruita attraverso lo stretto rapporto con le Comunità: in tal senso "Noi Campani" si andrà a porre anche a Limatola come interfaccia e come punto di riferimento. Perchè la nostra missione è quella di ascoltare, porci come

