Neuer torna sull’8-2 del Bayern Monaco al Barcellona: “Ho rigiocato la gara nella mia mente. È successo qualcosa di folle” (Di martedì 18 agosto 2020) Una notte incredibile, quella vissuta poche sere fa dal Bayern Monaco capace di abbattere letteralmente il Barcellona con un pirotecnico 8-2 in Champions League. Un risultato che ha fatto tanto parlare e che ha portato anche all'esonero imminente del mister blaugrana Setien. A tornare su quella gara è stato Manuel Neuer, portiere dei tedeschi, che al sito ufficiale bavarese ha commentato il momento dei suoi dopo quel match.Neuer: "Ho rigiocato quella partita nella mia mente. qualcosa di folle"caption id="attachment 1008515" align="alignnone" width="763" Neuer (getty images)/caption"È successo qualcosa di folle. Ho ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Neuer torna sull'8-2 del Bayern Monaco al Barcellona: 'Ho rigiocato la gara nella mia mente. È successo qualcosa di… -

Ultime Notizie dalla rete : Neuer torna

ItaSportPress

A Lisbona cade il Barça e il tonfo è di quelli pesanti. Non solo per l'eliminazione dalla Champions, ma anche per il verdetto del campo. Otto gol sono un passivo troppo pesante da giustificare e da sp ...I bambini hanno l'obbligo di portare la mascherina protettiva fuori dalle aule. Le classi tornano al completo e per tutta la giornata scolastica Primo giorno di scuola anche a Berlino, in questo caldi ...