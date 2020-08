Neuer: «L’8-2 contro il Barcellona? Successo qualcosa di folle» (Di martedì 18 agosto 2020) Neuer, portiere del Bayern Monaco, è ritornato sul match vinto 8-2 contro il Barcellona attraverso il sito ufficiale del club bavarese Neuer, portiere del Bayern Monaco, ha parlato attraverso il sito ufficiale del club bavarese sul momento della propria squadra in Champions League. Ecco le sue parole: MATCH contro IL Barcellona – «È Successo qualcosa di folle. Ho rigiocato ogni episodio della partita, ogni gol. Tutto nella mia mente». LIONE – «Tuttavia sappiamo che le cose cambiano rapidamente nel calcio. Non puoi riposare per molto tempo, guardarti indietro e dire ‘Wow, guarda cosa abbiamo ottenuto’. Perché c’è sempre un’altra partita e noi dobbiamo ... Leggi su calcionews24

