Nelle scuole test rapidi come negli aeroporti. Sileri: "Chiusura temporanea se un alunno è positivo" (Di martedì 18 agosto 2020) AGI - test rapidi per gli studenti, eventuale isolamento domiciliare, Chiusura temporanea degli istituti in caso di focolaio, fake news sulla possibilità che i ragazzi trovati positivi siano 'sequestrati' dalle loro famiglie e affidati all'autorità sanitaria: il ritorno a scuola si avvicina e c'è bisogno di chiarezza su quello che avverrà nel caso in cui proprio gli istituti si rivelino origine di contagio. In attesa del protocollo a cui lavora il Ministero dell'Istruzione insieme all'Istituto Superiore di Sanità e alle Regioni, le notizie false corrono veloci come le ansie dei genitori. test rapidi a scuola con risultato in mezz'ora Trapela intanto un primo elemento: sarebbe allo studio la ... Leggi su agi

Covid, l'allarme di Draghi: "A rischio futuro dei giovani"

Inoltre, “la chiusura delle scuole e di altri luoghi di apprendimento hanno interrotto ... a cominciare da un sistema sanitario dove l’efficienza si misuri anche nella preparazione alle catastrofi di ...

In Piemonte altri 76 migranti da Lampedusa, l'ira del governatore Cirio: "Il governo ci ha preso in giro"

nell'hub di Castello d'Annone, dove questa sera, su disposizione del Ministero dell'Interno, arriveranno 76 migranti sbarcati dalla Sicilia. “Il governo tradisce la parola data – denuncia ...

