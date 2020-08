Nba, Luka Doncic: dentro la sua prima storica partita ai playoff (Di martedì 18 agosto 2020) Doc Rivers, che ha detto di vedere in lui un incrocio tra Larry Bird e Jason Kidd, lo riempie di elogi. Come Kawhi Leonard e Paul George, che ammette che i Clippers non ci hanno pensato nemmeno a ... Leggi su gazzetta

La prima notte di Playoff in Nba, nella 'bolla' di Orlando, regala record in serie: i 57 punti di Donovan Mitchell (terza prestazione di sempre in un Playoff), innanzi tutto, ma anche i 42 di Luka ...

NBA - Luka Doncic: "Playoff? Già giocati in Europa. Diverso livello ma stesse emozioni"

La prima notte di Playoff in Nba, nella 'bolla' di Orlando, regala record in serie: i 57 punti di Donovan Mitchell (terza prestazione di sempre in un Playoff), innanzi tutto, ma anche i 42 di Luka ...