Nba: Doncic non basta a Dallas, i Los Angeles Clippers avanti (Di martedì 18 agosto 2020) ROMA, 18 AGO - La prima notte di Playoff in Nba, nella 'bolla' di Orlando, regala record in serie: i 57 punti di Donovan Mitchell, terza prestazione di sempre in un Playoff,, innanzi tutto, ma anche i ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

