Napoli, buone notizie per il futuro: rinnovati i contratti di Elmas, Di Lorenzo e Mario Rui (Di martedì 18 agosto 2020) In attesa di capire la rosa che Gennaro Gattuso avrà a disposizione per la prossima stagione, il Napoli annuncia alcuni rinnovi importanti che faranno contenta la piazza e lo stesso mister. Dopo aver acquistato Victor Osimhen dal Lille, ecco la conferma di tre pedine fondamentali per la squadra.Napoli: rinnovo per Elmas, Di Lorenzo e Mario Ruicaption id="attachment 861009" align="alignnone" width="594" Napoli Di Lorenzo (Getty Images)/captionAttraverso un comunicato ufficiale apparso sul sito azzurro e sui canali social, il Napoli ha informato che ben tre calciatori hanno rinnovato il proprio contratto. Si tratta di Giovanni Di Lorenzo, Eljif Elmas e il portoghese Mario Rui. "Il ... Leggi su itasportpress

