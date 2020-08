Napoli, agente Hysaj: «Serve capire se il Napoli vuole investire su di lui» (Di martedì 18 agosto 2020) L’agente di Elseid Hysaj, Mario Giuffredi, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss del futuro del proprio assistito a Napoli L’agente di Elseid Hysaj, Mario Giuffredi, ha analizzato il futuro del proprio assistito al Napoli. Ecco le sue parole: «La questione andrà molto più avanti, bisogna capire l’aspetto tecnico e le garanzie che può avere il calciatore, è in scadenza e bisogna capire la voglia che ha il Napoli di investire su Hysaj, la situazione si porterà più per le lunghe. Dipende dal Napoli, quanta voglia c’è di coinvolgerlo nel ... Leggi su calcionews24

