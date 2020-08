Naike Rivelli, parole al veleno contro Celentano: «Ringrazia mamma che ti ha reso famoso come attore» (Di martedì 18 agosto 2020) parole al veleno quelle di Naike Rivelli contro Adriano Celentano. Sul suo profilo Instagram, la figlia di Ornella Muti torna a far polemica sul tradimento del “molleggiato” ai danni della moglie Claudia Mori. Qualche giorno fa, Naike Rivelli aveva raccontato di non aver affatto gradito la confessione del cantante, senza prima aver consultato Ornella Muti e la sua famiglia. La Rivelli spiegò: «Adriano Celentano e Claudia Mori non fanno altro che parlare dei loro tradimenti come se mia madre e la nostra famiglia non esistessero. Lo trovo molto sgarbato, maleducato ed egocentrico». Una grave mancanza di rispetto visto che all’epoca del tradimento, Ornella Muti era ... Leggi su urbanpost

