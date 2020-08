Naike Rivelli contro Adriano Celentano reo di aver sfruttato il nome di Ornella Muti e il loro flirt: “Solo un cafone” (Di martedì 18 agosto 2020) Un attacco duro e senza mezzi termini, questo è quello che è venuto fuori quando Naike Rivelli ha preso la palla al balzo per tornare a parlare di Adriano Celentano. Il successo di ascolti di Innamorato Pazzo e Bisbetico Domato, in replica in questi giorni nel prime time di Rete4, ha portato a galla vecchi attriti ed è per questo che la bella Naike ha deciso di andare all'attacco accusando Adriano Celentano di aver usato il nome e il successo della madre per lanciare la sua carriera e poi, non contento, qualche anno fa, è tornato a parlare del passato ammettendo di aver tradito la sua adorata Claudia Mori proprio con la collega attrice. Al grido di "Buongiorno mondo telefono per dire che ... Leggi su optimagazine

