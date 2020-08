Naike Rivelli attacca di nuovo Adriano Celentano: “perché non ringrazi mamma?” (Di martedì 18 agosto 2020) Adriano Celentano, il molleggiato più famoso d’Italia è stato al centro dei riflettori a causa di alcune sue dichiarazioni sulla relazione extraconiugale avuta con Ornella Muti. Naike Rivelli non ci sta e sbotta sui social. Per Adriano Celentano quel tradimento con Ornella Muti fa ancora male e nonostante Claudia Mori ha accettato la scappatella … L'articolo Naike Rivelli attacca di nuovo Adriano Celentano: “perché non ringrazi mamma?” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

tartarino912 : Siete un sito da bassifondi che spaccia dichiarazioni vecchie per nuove, così da ottenere una risposta da quella sq… - tartarino912 : @Claudia_Cabrini Ma come ti è venuto in mente di fare un articolo sulle idiozie di quella squilibrata di Naike Rive… - gossipblogit : Adriano Celentano e il tradimento con Ornella Muti, Naike Rivelli: 'Ringrazia mia mamma se sei famoso' - toysblogit : Adriano Celentano e il tradimento con Ornella Muti, Naike Rivelli: 'Ringrazia mia mamma se… - blogtivvu : Quando Adriano Celentano tradì Claudia Mori con Ornella Muti: Naike Rivelli si sfoga. ??? ? Le sue parole ti aspetta… -