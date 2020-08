Mutuo: se la banca si rifiuta cosa fare? (Di martedì 18 agosto 2020) Contrarre un Mutuo per acquisto casa oggi è davvero conveniente perché i tassi (variabile e fisso) sono ai minimi storici. Anche considerando tutte le difficoltà economiche accedere ad un Mutuo oggi per acquistare la prima casa è davvero allettante. Dopo aver trovato finalmente la casa dei sogni si cerca la banca che concede il Mutuo, ma cosa fare se la banca si rifiuta? Perché la banca ha rifiutato di concedere il Mutuo? Prima di tutto è capire il perché la banca ha rifiutato il Mutuo, forse è dipeso da un tuo errore, oppure sei un cattivo pagatore segnalato al CRIF. Prima di ... Leggi su notizieora

NotizieOra : #Mutuo: se la #Banca si rifiuta cosa fare? - frankcastagnino : @INPS_it E inutile, la cassa integrazione da marzo non la pagheranno MAI MAI ha napoli la banca sta facendo dei pig… - MoniaProvvedi : Ma un bonus per vivere dignitosamente quando lo faranno? Ora che la gente ha davvero bisogno le banche dove sono?… - GiacomoRisitano : @luciodigaetano @JHajji85 @antotraversaro Il tema sul “posto fisso” non c’è mai stato ed onestamente mai ci sarà, a… - MRZ1977 : RT @DublinRoma: @NuovoNando @acmilan @milan @OfficialASRoma Me raccomando quando comprerai casa non pagare l’intero prezzo, paga solo la pa… -