Mutuo da 50mila dollari al mese, Harry e Meghan ora cercano lavoro (Di martedì 18 agosto 2020) La questione casa è stata risolta. Dopo aver affittato prima una residenza in Canada, poi un'altra a Malibù, Harry e Meghan hanno acquistato la villa dei sogni nei pressi di Santa Barbara. Ora però c'... Leggi su tgcom24.mediaset

magicaGrmente22 : Altro che quella della Bellanova ! Mutuo da 50mila dollari al mese, Harry e Meghan ora cercano lavoro -

Ultime Notizie dalla rete : Mutuo 50mila

Dopo l’acquisto di una villa di lusso in California costata quasi 15 milioni di dollari i due, secondo quanto riporta una rivista americana, dovranno pagare un mutuo da 50mila dollari al mese.La questione, però, non cambia. I Sussex dovranno restituire il prestito ricevuto per l’acquisto della villa attraverso “comode” rate mensili da 50mila euro. Un mutuo impegnativo. La nuova casa extra ...