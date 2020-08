Muore in diretta accanto alla fidanzata: immagini agghiaccianti | VIDEO (Di martedì 18 agosto 2020) Filma col telefonino un viaggio con la fidanzata seduta accanto a lui. Ad un certo punto succede l’irreparabile. immagini forti. tavy pustiu foto facebook“Un giorno, il treno sbagliato ti porterà alla destinazione giusta”. Sono le parole che ha postato su Facebook qualche tempo fa. Quasi un drammatico presagio di quello che gli sarebbe capitato. Tavy Pustiu, cantante 29enne considerato una delle stelle emergenti della musica rumena, senza volerlo ha ripreso in diretta la sua morte. Una morte che gli si legge in faccia prima che il VIDEO termini e la tragedia si consumasse. Era in diretta con il suo cellulare, lo aveva fatto centinaia di volte era molto legato ai fan che lo seguivano e loro a lui. Tavy si riprende mentre ascolta ... Leggi su chenews

In una diretta streaming dell’orribile incidente, Tavy si riprende mentre ascolta la musica in un’auto che guida sua moglie. Si muove a ritmo di musica e guarda la telecamera mentre il veicolo si ...

