Moviola Inter-Shakhtar Donetsk: dominio nerazzurro, ma Gagliardini rischia tanto con un braccio in area (Di martedì 18 agosto 2020) La Moviola di Inter-Shakhtar Donetsk ci ha regalato un episodio molto dubbio all’inizio del secondo tempo, coi nerazzurri in vantaggio per 1-0 e con il risultato ancora in bilico. Consultando il regolamento ed anche alcune analisi di siti italiani, infatti, appare estremamente rischioso l’Intervento di Gagliardini nella propria area di rigore. Il centrocampista di Conte, infatti, su un rinvio non preciso di Bastoni si è abbassato con la schiena nel tentativo di non essere colpito dalla palla, ma a conti fatti il suo Intervento è apparso molto goffo. Tutti i dubbi su Gagliardini e sulla Moviola di Inter-Shakhtar Donetsk In particolare, ... Leggi su bufale

INTER291103 : RT @internewsit: Moviola Inter-Shakhtar Donetsk: Marciniak, quanti falli! Tutto buono sui gol - - internewsit : Moviola Inter-Shakhtar Donetsk: Marciniak, quanti falli! Tutto buono sui gol - - FcInterNewsit : Inter-Shakhtar - Direzione corretta da parte di Marciniak, unico dubbio il fallo di mano di Gagliardini in area - arderei_lomondo : RT @cmdotcom: #InterShakhtar, la #MOVIOLA LIVE: mano di #Gagliardini, gli ucraini chiedono un rigore - cmdotcom : #InterShakhtar, la #MOVIOLA LIVE: mano di #Gagliardini, gli ucraini chiedono un rigore -