Movimento, l’importanza di seguire l’orologio del corpo (Di martedì 18 agosto 2020) Anche in estate dobbiamo ricordarci di fare attività fisica. il Movimento regolare fa bene e aiuta a tenersi in forma, oltre a consentire di mantenere sotto controllo il peso e di combattere problemi ad articolazioni, ossa e muscoli. Solo bisogna fare gli sforzi all’ora giusta, specie in questo periodo di grande caldo. Ma qual è l’ora giusta per l’allenamento? Ognuno deve scegliere il periodo della giornata in cui si sente più in forma, esercitandosi al meglio, senza ovviamente scatenarsi nelle ore più calde. Ma se l’obiettivo del muoversi – con una corsetta, una nuotata o simili – è il controllo del metabolismo, scegliere la fascia oraria migliore è ancor più importante. C’è chi consiglia la sera Stando ad una ricerca condotta su modelli animali, cercando di replicare i ... Leggi su dilei

