MotoGp, Zarco torna alla carica: “non ho commesso alcun errore, Morbidelli mi ha chiesto scusa” (Di martedì 18 agosto 2020) Johann Zarco potrebbe saltare il prossimo appuntamento in programma in Austria, a causa delle conseguenze riportate dopo l’incidente di domenica scorsa, che lo ha visto protagonista insieme a Morbidelli. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesIl francese ha riportato infatti la frattura dello scafoide che verrà ridotta mercoledì a Modena con un intervento chirurgico, effettuato dai dottori Tarallo e Catani. Dopodiché il pilota tornerà in Austria per provare a correre, come ammesso da lui stesso alla Gazzetta dello Sport: “il piano è di andare in Italia, farmi operare e tornare qui in Austria per vedere come mi sento, se mi dichiareranno o meno fit ed eventualmente provare. Avendo già girato la scorsa settimana, non avrei bisogno di fare tutte le prove. Vale la pena ... Leggi su sportfair

SkySportMotoGP : .@FrankyMorbido12 commenta la dinamica dell'incidente con Zarco e non usa giri di parole #AustrianGP ???? #SkyMotori… - SkySportMotoGP : .@FrankyMorbido12 duro alla fine della gara di Spielberg con Zarco: 'Incidente pericoloso per me, per lui, per Ross… - SkySportMotoGP : Incidente Zarco-Morbidelli: la moto del Morbido è passata tra le due @YamahaMotoGP! Il LIVE ?… - gponedotcom : Johann Zarco sarà operato mercoledì allo scafoide a Modena: Per il pilota Avintia si preannuncia poi una vera e pro… - bernarchevalier : RT @gponedotcom: Uncini ammette l'errore sul silenzio della FIM sull'incidente a Zeltweg: L'ex iridato, non coinvolto nella Direzione: 'Non… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGp Zarco MotoGP | Johann Zarco sarà operato: "Ma domenica ci proverò" Corse di Moto Zarco “Chiarito con Rossi, scuse da Morbidelli per le sue parole”

La frattura allo scafoide, evidenziata da una Tac fatta ieri pomeriggio all’ospedale di Judenburg, a pochi chilometri dal Red Bull Ring, non è la sola ‘ferità rimediata domenica da Johann Zarco al ...

Zarco rischia, le scuse non bastano

giovedì (sempre a Zeltweg dove la MotoGp andrà in scena anche il prossimo week end), davanti all’organismo presieduto dall’ex pilota Freddie Spencer, compariranno Morbidelli e soprattutto Zarco per ...

La frattura allo scafoide, evidenziata da una Tac fatta ieri pomeriggio all’ospedale di Judenburg, a pochi chilometri dal Red Bull Ring, non è la sola ‘ferità rimediata domenica da Johann Zarco al ...giovedì (sempre a Zeltweg dove la MotoGp andrà in scena anche il prossimo week end), davanti all’organismo presieduto dall’ex pilota Freddie Spencer, compariranno Morbidelli e soprattutto Zarco per ...