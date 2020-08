MotoGp, Valentino Rossi rilancia: "Da Zarco grave errore di valutazione" (Di martedì 18 agosto 2020) ROMA - " Le immagini dalla mia telecamera sono quelle che mi fanno piu' paura, perché da qui si può capire la velocità con cui la moto di Franco, Morbidelli ndr, ha attraversato la pista proprio ... Leggi su corrieredellosport

SkySportMotoGP : Zarco, frattura dello scafoide dopo l'incidente con Morbidelli che ha coinvolto Rossi #SkyMotori #MotoGP - Eurosport_IT : Le parole di Valentino Rossi dopo l'incidente al GP d'Austria: oggi il Dottore se l'è vista davvero brutta... ??… - SkySportMotoGP : .@mvkoficial12 parla della sua gara e del rischio corso nell'incidente Zarco-Morbidelli: 'Io e Valentino abbiamo av… - PaoloBMb70 : RT @SkySport: Valentino Rossi sull'incidente in MotoGP tra Zarco e Morbidelli: “Questo video fa paura” - igorducati : RT @SkySportMotoGP: Valentino Rossi sull'incidente in MotoGP tra Zarco e Morbidelli: “Questo video fa paura” ?? #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoG… -

Valentino Rossi torna sull'incidente in Austria ... ma resta comunque un grave errore di valutazione, che un pilota di MotoGP non può permettersi, soprattutto in una staccata da 310 km/h. Spostandosi ...Lo ha scritto Valentino Rossi sul proprio profilo Instagram, commentando l'incidente tra Johann Zarco e Franco Morbidelli avvenuto nel corso del gp d'Austria. Zarco e Morbidelli, incidente choc nel Gp ...