MotoGP | i commissari convocano Zarco e Morbidelli | verranno ascoltati giovedì

I commissari della FIM hanno convocato Johann Zarco e Franco Morbidelli per giovedì al Red Bull Ring "a seguito di diversi incidenti sia in pista che fuori pista durante gli ultimi due Gran Premi in Repubblica Ceca e Austria". "Le convocazioni sono volte a comprendere meglio le circostanze di ogni situazione, oltre ad analizzare le riprese video di gli incidenti in questione" si legge in una nota della Federazione internazionale. "Poiché non è stato possibile organizzare tutte le audizioni al termine della gara del GP d'Austria di domenica scorsa – prosegue il comunicato – i membri della commissione Bill Cumbow, Freddie Spencer e Ralph Bohnhorst, continueranno a convocare quanto prima i piloti interessati in vista del Gp di Stiria".

