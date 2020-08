MotoGp, Agostini crudo: “in vita mia son passato tra teste e corpi, ma quanto accaduto a Rossi è stato bestiale” (Di martedì 18 agosto 2020) L’incidente avvenuto in Austria domenica scorsa tra Zarco e Morbidelli è ancora negli occhi di tutti, compresa l’immagine delle due moto che sfiorano Viñales e Rossi al tornantino. Una tragedia sfiorata, su cui si è soffermato anche Giacomo Agostini, che di questi incidenti in vita sua ne ha visti eccome. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesIntervenuto alla Gazzetta dello Sport, l’ex motociclista italiano ha ammesso: “ieri ho aperto il portafoglio e tirato fuori due vecchi santini ormai sgualciti che ho da tanti anni: il primo è quello di Santa Maria della Creta, protettrice dei motociclisti, l’altro è di Papa Giovanni XXIII. Ho detto loro grazie, perché domenica ‘Qualcuno’ lassù in cielo ha evitato una strage. Credo che anche ... Leggi su sportfair

