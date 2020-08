Morto il grande manager romano Cesare Romiti (Di martedì 18 agosto 2020) È stato un manager che ha fatto la storia dell’economia italiana. Con la sua scomparsa l’Italia perde uno dei suoi uomini simbolo. Cesare Romiti se n’è andato a 97 anni. grande manager, e poi imprenditore in proprio con minore successo, la sua storia resterà legata al quarto di secolo passato in Fiat, dove arriva nel 1974 e che lascia nel 1998 dopo esserne stato amministratore delegato e presidente. Cesare Romiti è stato una colonna portante per Gianni Agnelli. Dell’Avvocato il manager romano, arrivato a Torino dopo esperienze nella chimica e nel mondo delle Partecipazioni statali, dove guida tra l’altro Alitalia e le costruzioni di Italstat, è stato uomo di assoluta ... Leggi su laprimapagina

