Morto Cesare Romiti, storico presidente e Ad della Fiat (Di martedì 18 agosto 2020) È Morto a Milano all’età di 97 anni Cesare Romiti, storico amministratore delegato e presidente della Fiat. Romiti è nato a Roma il 24 giugno del 1923. Figlio di un impiegato delle Poste, secondo di tre fratelli, si diploma ragioniere, si laurea a pieni voti in scienze economiche e commerciali studiando di notte e lavorando di giorno per mettere insieme qualche soldo dopo la morte del padre avvenuta a soli 47 anni. Nel 1947 lavora per il Gruppo Bombrini Parodi Delfino, azienda di Colleferro, di cui assumerà la carica di direttore finanziario affiancando Mario Schimberni, suo ex compagno di classe, che si occupa invece di amministrazione e controllo di gestione. Nel 1968, sempre a Colleferro, ricopre la carica di ... Leggi su caffeinamagazine

repubblica : E' morto Cesare Romiti, manager che ha fatto la storia dell'economia italiana - repubblica : ?? È morto Cesare Romiti, un manager che ha segnato l'economia italiana - Agenzia_Ansa : E' morto nella notte Cesare Romiti, a lungo amministratore delegato della Fiat e tra i principali manager e imprend… - MarceVann : RT @confundustria: È morto Cesare Romiti, l'uomo che riuscì a portare in piazza 40.000 persone per protestare contro i picchetti degli oper… - italiaserait : E’ morto Cesare Romiti, presidente e Ad della Fiat di Agnelli -