Morto Cesare Romiti, storico presidente della Fiat di Agnelli (Di martedì 18 agosto 2020) Morto Cesare Romiti, aveva compiuto 97 anni il 24 giugno. Grande manager con i suoi venticinque anni passati in Fiat. Leggi su ilmessaggero

repubblica : E' morto Cesare Romiti, manager che ha fatto la storia dell'economia italiana - repubblica : ?? È morto Cesare Romiti, un manager che ha segnato l'economia italiana - fanpage : È morto Cesare Romiti - Agenzia_Italia : È morto Cesare Romiti - FFiamengo : RT @sole24ore: Morto Cesare Romiti, manager duro e quasi brutale (ma vero fino in fondo) -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Cesare

Cesare Romiti nasce a Roma il 24 giugno del 1923, secondo di tre fratelli. Si diploma ragioniere. Poi si laurea a pieni voti in scienze economiche e commerciali, studiando e lavorando a un tempo dopo ...All’età di 97 anni da poco compiuti è morto Cesare Romiti. Manager e imprenditore, la sua storia resterà legata agli anni passati in Fiat, dove arrivò nel 1974 per poi lasciare nel 1998 dopo esserne ...