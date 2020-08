Monteroni d’Arbia (Si): incendio in azienda sequestrata alla mafia (Di martedì 18 agosto 2020) I vigili del fuoco stanno intervenendo dalla notte scorsa, dalle 4, a Monteroni d'Arbia (Siena) presso l'azienda agricola Suvignano, per un incendio che ha coinvolto 700 rotoballe di fieno e 250 quintali di seme di erba medica e trifoglio. Leggi su firenzepost

