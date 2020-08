Modica, morto bimbo di un anno: aveva diversi lividi sul corpo. Fermato il convivente della madre (Di martedì 18 agosto 2020) Modica, morto bimbo di un anno: aveva diversi lividi sul corpo Un bambino di un anno è morto all’ospedale di Modica, in provincia di Ragusa, dove era giunto in condizioni disperate, con diversi lividi sul corpo, accompagnato dai propri genitori. Ancora da chiarire le cause del decesso. Per stabilirle, infatti, occorrerà attendere l’esito dell’autopsia. Il bimbo, di nome Evan, aveva 21 mesi. A chiamare l’ambulanza è stata la madre del piccolo, che vive in una casa popolare di Rosolini, in provincia di Siracusa, insieme all’uomo che è ... Leggi su tpi

