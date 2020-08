Modica, fermata per omicidio volontario anche la mamma del bimbo di un anno morto (Di martedì 18 agosto 2020) Ieri, in serata gli agenti avevano fermato il compagno Salvatore Blanco, di 30 anni. I poliziotti si sono subito insospettiti per i lividi presenti sul corpicino Leggi su repubblica

MODICA, 17 AGO - Per la morte del bimbo di un anno, originario di Rosolini e deceduto all’ospedale di Modica (Rg) dove era giunto in condizioni disperate e con diversi lividi sul corpo, la polizia ha ...

