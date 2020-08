Mistero in chiesa: marijuana al posto dell’incenso, il prete collassa e scoppia il panico (Di martedì 18 agosto 2020) Una messa particolare, quella che sembrerebbe essere avvenuta in una piccola chiesina di Chieti, in Italia. A quanto pare, al posto dell’incenso, prete e fedeli si sono ritrovati a inalare della marijuana. Il Mistero rimane… marijuana al posto dell’incenso in chiesa? Ebbene succede anche questo. Il Mistero riguarda una chiesina di Chieti, dove quello che probabilmente è stato uno scherzo di cattivo gusto ad opera di qualche cittadino, si è trasformato in una scena assurda. Il parroco della chiesa locale sta svolgendo normalmente la messa, ma durante la funzione religiosa qualcosa va per il verso sbagliato. Al momento di utilizzare il classico incenso, infatti, i fedeli si accorgono di una stranezza: una ... Leggi su velvetgossip

vaticannews_it : #15agosto #Assunzione, mistero di fede che ha ispirato una singolare iconografia: quella di una neonata, “l’animula… - GiovanniMario12 : RT @vaticannews_it: #15agosto #Assunzione, mistero di fede che ha ispirato una singolare iconografia: quella di una neonata, “l’animula di… - losmadonno : RT @bertero_g: @markorusso69 Io mi sarei alzata e me ne sarei platealmente andata. Se gli astanti non l'hanno fatto, la colpa è dei fedeli.… - osservando001 : RT @bertero_g: @markorusso69 Io mi sarei alzata e me ne sarei platealmente andata. Se gli astanti non l'hanno fatto, la colpa è dei fedeli.… - romanino48 : RT @bertero_g: @markorusso69 Io mi sarei alzata e me ne sarei platealmente andata. Se gli astanti non l'hanno fatto, la colpa è dei fedeli.… -

Ultime Notizie dalla rete : Mistero chiesa Risolto il mistero del quadro settecentesco custodito da secoli nella chiesa di Cannitello Il Reggino Il Papa al Meeting di Rimini: siate testimoni della forza attrattiva della fede

“Anche la Chiesa – sono parole di Francesco – ha bisogno di rinnovare ... stupore”, che è davvero la strada per cogliere i segni del sublime, cioè di quel Mistero che costituisce la radice e il ...

Capolavori invisibili: la seconda Passione e il Santo Graal

Nel Patrimonio artistico italiano è racchiusa la ‘biografia spirituale’ della nostra nazione. Così adottare un’opera o un monumento significa ritrovare la propria identità, riscoprire il messaggio viv ...

“Anche la Chiesa – sono parole di Francesco – ha bisogno di rinnovare ... stupore”, che è davvero la strada per cogliere i segni del sublime, cioè di quel Mistero che costituisce la radice e il ...Nel Patrimonio artistico italiano è racchiusa la ‘biografia spirituale’ della nostra nazione. Così adottare un’opera o un monumento significa ritrovare la propria identità, riscoprire il messaggio viv ...