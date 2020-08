“Minacciata di morte…”. Serena Enardu, arriva la denuncia. È successo tutto dopo quel fatto choc (Di martedì 18 agosto 2020) La settimana scorsa l’ex tronista di ‘Uomini e Donne’, Serena Enardu, ha partecipato ad una festa di compleanno in compagnia della sorella gemella Elga. È stato dopo che la Enardu ha postato su Instagram le foto e i video della torta di compleanno dell’amica, che la bufera è scoppiata. Sulla torta di compleanno c’era una svastica nazista. L’ex gieffina e sua sorella Elga in seguito si sono scusate con i loro follower. “Se, in qualche modo, abbiamo toccato la sensibilità di qualcuno chiediamo scusa. Assolutamente. Perché siamo state superficiali anche noi a non renderci conto che era un contenuto che non andava postato. Però, a volte, ci sono dei momenti di leggerezza e non sempre si pensa proprio a tutto.”. Proseguendo ... Leggi su caffeinamagazine

