Milano-Meda | cane investito a Cesano Maderno | si cercano automobilista e padrone

cane investito in Milano-Meda si cerca il padrone e soprattutto chi l'ha investito che non si è fermato a prestargli soccorso. E' successo attorno alle 12 di lunedì 17 agosto lungo la superstrada all'altezza di Cesano Maderno. A soccorrere il cane, una femmina di taglia grande, sono stati alcuni automobilisti che stavano cercando di prendere …

