Milan, tante richieste per Maldini ma il giocatore non si muoverà: il piano dei rossoneri per il classe 2001 (Di martedì 18 agosto 2020) I rossoneri hanno le idee chiare per il futuro di Daniel Maldini: almeno fino a gennaio il giovane non si muoverà. Leggi su 90min

BambinoPazzo3 : Per la finale: Loro sono più esperti, l’hanno già vinta tante volte negli ultimi anni... ma perdere contro 2 ex Mil… - markorgull : @tomasonidiego @ElBuffi82 @scar15385 @acmilan Detto questo, noi che cazzo ci possiamo fare? In tante cose sono pess… - Costituzione12 : @ndrededu @Bubu_Inter Mamma mia, quella prima pagina è una masterclass Abbiamo: -Lukaku vale davvero 83 milioni? -M… - KingPancredi : @Alex_Zonghetti @Inter @EuropaLeague Penso di sì, anzi ne sono quasi certo. Tralasciando un attimo il discorso Copp… - PAprigliano : @settecoppesette @GmaHappymilan @Gianni10Rivera Nel 1962 Gianni doveva ancora compiere 19 anni e vinceva il suo pri… -

Pioli: "Milan, bastano pochi rinforzi. Ibra punto di riferimento"

Infine Pioli si è espresso sul calciomercato, spiegando che non sono necessari tanti innesti per migliorare la squadra: «Il Milan non ha bisogno di molti nuovi acquisti, abbiamo bisogno di pochi ...

Calciomercato Milan – Biglia sempre più vicino al Torino: i dettagli

Il prescelto del nuovo tecnico granata, Marco Giampaolo, è Lucas Biglia, classe 1986, centrocampista argentino che si è svincolato dal Milan dopo tre stagioni. Il tema di riflessione, su Biglia, non è ...

